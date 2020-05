Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande confiance en interne pour ce dossier chaud !

Publié le 20 mai 2020 à 19h00 par B.C.

Annoncé dans le viseur du Bayern Munich, Marc André ter Stegen ne rejoindra pas la Bavière tout de suite puisque Manuel Neuer a officiellement prolongé son contrat jusqu'en 2023. De quoi rassurer davantage le FC Barcelone, qui cherche toujours à prolonger son portier.

À 28 ans, Marc André ter Stegen est considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, et cela suscite naturellement des convoitises, d'autant que le contrat de l'Allemand avec le FC Barcelone prendra fin en 2022. Ainsi, les Blaugrana cherchent depuis de nombreuses semaines à prolonger leur portier, mais les discussions se sont interrompues à cause de la crise du coronavirus. De quoi faire naître une certaine inquiétude, d'autant que le Bayern Munich semblait s'intéresser à l'international allemand. Néanmoins, le club bavarois a officialisé ce mercredi la prolongation de Manuel Neuer jusqu'en 2023, écartant ainsi un possible transfert de Ter Stegen. Une information qui soulagerait un peu plus le FC Barcelone.

La piste Bayern s'envole pour ter Stegen