Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La concurrence sera féroce dans ce dossier à 60M€ !

Publié le 29 février 2020 à 20h30 par H.G.

En quête d’un successeur à Luis Suarez, le FC Barcelone aurait coché le nom de Timo Werner. Cependant, le dossier pourrait être plus compliqué que prévu pour les Catalans en raison de la forte concurrence de clubs de Premier League.

A 33 ans, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone. Ainsi, alors que l’attaquant uruguayen devrait encore être absent trois mois après avoir été blessé au genou droit, le club catalan se serait d’ores et déjà lancé en quête d’un attaquant capable de succéder au Pistolero . Dans cette perspective, Mundo Deportivo a annoncé ce samedi que le Barça avait coché les noms de Lautaro Martinez et de Timo Werner. Pour l’heure, les Blaugrana ne parviendraient pas à trancher entre les deux, d’autant plus que la clause libératoire de l’Argentin (111M€) est nettement supérieure à celle de l’Allemand (60M€). Toutefois, la piste menant au joueur du RB Leipzig pourrait finalement être bien plus difficile à concrétiser que prévu pour le FC Barcelone…

Manchester United et Liverpool suivent Werner de près