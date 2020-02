Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi pourrait faire une première victime à la Juventus

Publié le 1 mars 2020 à 0h45 par A.C.

Au centre d’une possible grosse opération entre le Paris Saint-Germain et la Juventus, Mauro Icardi pourrait pousser une star turinoise vers la sortie.

Une saison et puis s’en va ? Depuis le début de l’année 2020, la tendance semble avoir changé pour Mauro Icardi. Au sein du Paris Saint-Germain on ne serait plus vraiment sûrs des talents de l’attaquant et la presse italienne annonce donc une possible opération avec la Juventus, en vue du prochain mercato estival. Leonardo, directeur sportif du PSG, entretiendrait d’ailleurs d’excellentes relations avec Fabio Paratici, son homologue de la Juve.

Icardi IN, Higuain OUT ?