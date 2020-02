Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme dilemme à 50M€ pour la succession de Suarez ?

Publié le 29 février 2020 à 20h00 par A.D.

Pour assurer la succession d’un Luis Suarez vieillissant (33 ans), le FC Barcelone serait en quête d’un nouveau buteur. Le club catalan serait en plein dilemme entre Lautaro Martinez et Timo Werner.

Lautaro Martinez ou Timo Werner ? Telle serait la question pour le FC Barcelone. Alors qu’il vient de fêter ses 33 ans, Luis Suarez se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière. De surcroit, El Pistolero , actuellement blessé pour plusieurs semaines, est de plus en plus limité sur le plan physique. Pour toutes ces raisons, le Barça tenterait déjà de dénicher son successeur. Toutefois, les têtes pensantes catalanes, qui viseraient plusieurs pistes, auraient du mal à se décider.

Un dilemme entre Lautaro Martinez et Timo Werner ?

Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait du mal à trancher entre deux profils : Lautaro Martinez et Timo Werner. Dans un premier temps, le buteur de l’Inter semblait être la cible prioritaire du club blaugrana. Toutefois, son prix, qui serait fixé à 111M€, pourrait pousser la direction du Barça à changer son fusil d’épaule. Timo Werner, pensionnaire du RB Leipzig, disposerait d'une clause libératoire de seulement 60M€ et a inscrit presque deux fois plus de buts que Lautaro Martinez (16 réalisations et 4 passes décisives pour l’Argentin contre 27 et 11 pour l’Allemand). Autant de chiffres qui feraient réfléchir le FC Barcelone.