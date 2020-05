Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision radicale prise pour Adrien Rabiot !

Publié le 11 mai 2020 à 19h00 par T.M.

Après seulement un an à la Juventus, Adrien Rabiot pourrait déjà faire ses valises. Pas pour aller au FC Barcelone en tout cas…

Avec le contexte économique actuel, la solution pour se renforcer pourrait être d’échanger des joueurs. Le FC Barcelone et la Juventus semblent l’avoir bien compris. Fabio Paratici l’avait reconnu, les deux clubs discutent en coulisse et plusieurs noms se retrouvent au centre de ces échanges. Il est ainsi question de Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio et Arthur Melo. L’axe Barcelone-Turin pourrait donc être mouvementé cet été. Des opérations qui pourraient également concerner d’autres joueurs. Et alors que les Catalans étaient intéressés par Adrien Rabiot l’été dernier, la page serait définitivement tournée.

Le Barça dit non !