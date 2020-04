Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une catastrophe se profile pour le Barça...

Publié le 16 avril 2020 à 4h15 par La rédaction

Bien que très ambitieux sur le marché des transferts, le FC Barcelone devrait se confronter à la réalité du marché, notamment pour Neymar et Lautaro Martinez, les deux priorités catalanes.

Cet été s'annonce très chaud du côté du FC Barcelone. En effet, après une année très mouvementé, le club blaugrana compte bien se renforcer de façon importante et a fixé de nombreuses priorités de recrutement. Ainsi, le Barça sera en quête d'un défenseur central, un latéral droit et un à gauche, mais également d'un milieu de terrain afin de compenser les éventuels départs dans ce secteur de jeu. Et ce n'est pas tout. Les Catalans rêvent en effet de s'offrir Neymar et Lautaro Martinez ! Un double coup qui serait évalué à près de 250M€. Et alors que le Barça cherche des solutions afin de convaincre le PSG de lâcher sa star brésilienne, Gianluca Di Marzio dresse un constat accablant pour dans le dossier Lautaro.

Le Barça pourrait rater Neymar... et Lautaro !