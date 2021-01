Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une belle opération à 7M€ est imminente pour Koeman !

Publié le 25 janvier 2021 à 0h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone est en sérieux manque de budget sur ce mercato hivernal, le club catalan pourrait récupérer une belle somme sur deux jeunes joueurs. Monchu Rodriguez et Sergio Akieme pourrait tout les deux rester dans leurs clubs où ils sont prêtés actuellement.

Dans l’impasse financièrement, le FC Barcelone a du mal à trouver du renfort sur ce mercato hivernal. Annoncé sur plusieurs pistes, tant offensivement que défensivement, aucun des joueurs ciblés par le Barça (Depay, Garcia...) ne devrait rallier la Catalogne. Les résultats s’en suivent, puisque les Blaugrana sont troisièmes de la Liga tandis que Ronald Koeman n’arrive pas à organiser son jeu comme il le voudrait. De son côté, la direction essayerait de récupérer un peu d’argent en mettant en vente plusieurs de ses joueurs, mais personne n’est encore parti. Cependant, Barcelone pourrait récupérer une petite somme très prochainement grâce à deux jeunes joueurs partis cet été.

Deux joueurs prêtés pourraient rapporter 7 M€ au FC Barcelone !