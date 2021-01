Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce constat fort de Koeman sur les intentions de cette pépite !

Publié le 24 janvier 2021 à 21h30 par La rédaction

Annoncé sur le départ à de multiples reprises, Riqui Puig ne semble pas enclin à quitter le FC Barcelone et il l'a prouvé sur le terrain, chose qui a de quoi satisfaire Ronald Koeman.

« Je n'ai jamais perdu mon sourire. Je suis un garçon assez heureux, même si je ne joue pas, je me débrouille très bien, j'ai ma famille, ma santé, et je ne peux me plaindre de rien. Si Ronald me donne des minutes, je lui en serai reconnaissant et j'en profiterai, sinon, je continuerai à travailler. Jeter l'éponge ? Jamais, après tant d'années dans le club, cela ne m'a coûté autant pour arriver au premier équipement et maintenant que j'y suis... Je ne vais pas jeter l’éponge. » Dans des propos rapportés par Marca , Riqui Puig s'est montré déterminé à s'affirmer au FC Barcelone et à s'accorder la confiance de son entraîneur Ronald Koeman. En effet, il a beau être considéré comme l'un des meilleurs jeunes issus de la Masia, Riqui Puig n'est pas avantagé pour autant. Cloué au banc, le jeune milieu espagnol de 21 ans n'a pris part qu'a quelques minutes cette saison. De quoi alimenter les rumeurs d'un possible départ tandis que sa relation avec son entraîneur se serait dégradée. Mais ce dimanche encore, c'est sur le terrain que Riqui Puig a prouvé sa volonté de s'imposer sous le maillot du Barça en inscrivant le but qui a scellé la victoire de son équipe face à Elche (2-0), d'une tête à la 89e minute. Et Ronald Koeman n'a pu qu'apprécier.

« J'aime le fait qu'il n'abandonne pas »