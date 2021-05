Foot - Mercato - PSG

Mercato - Barcelone : Une arrivée en Ligue 1 pour cet indésirable du Barça ? La réponse !

Publié le 31 mai 2021 à 12h00 par La rédaction

Indésirable du côté du FC Barcelone, Sergi Roberto pourrait bien faire ses valises cet été. Mais alors qu'il était annoncé dans le viseur d'écuries françaises, il semblerait que ce ne soit pas le cas finalement...

L'aventure de Sergi Roberto au FC Barcelone semble sur le point de se terminer. En effet, le latéral espagnol n'a que très peu joué cette saison et les perspectives de temps de jeu pour lui l'an prochain apparaissent infimes alors que Sergino Dest semble bien parti pour s'installer côté droit de la défense blaugrana . Le joueur serait tout de même en discussion avec son club pour prolonger, mais il semblerait que la situation n'évolue pas.

Sergi Roberto encore loin de la Ligue 1