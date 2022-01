Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour au Barça ? La réponse de ce buteur !

Publié le 24 janvier 2022 à 0h00 par P.L.

Lors du dernier mercato estival, Rey Manaj a été prêté à La Spezia par le FC Barcelone. Alors qu'un retour au Barça aurait été dans les tuyaux pour cet hiver, le buteur de 24 ans a lâché ses vérités sur sa son avenir.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone a enregistré un bon nombre de départs : Antoine Griezmann, Lionel Messi, Konrad de la Fuente, Miralem Pjanic, Junior Firpo, Carles Alena… Sur cette longue liste, on peut également retrouver certains jeunes joueurs comme Francisco Trincao ou encore Rey Manaj. Lors de la pré-saison, ce dernier avait réussi à gagner la confiance de Ronald Koeman, qui lui promettait du temps de jeu sous le maillot blaugrana cette saison. Cependant, l’attaquant de 24 ans a préféré s’envoler en Italie, où il est prêté à La Spezia. De leur côté, les dirigeants catalans sont désormais à la recherche d’un nouvel attaquant lors de ce mercato hivernal. Et le club culé aurait contacté Rey Manaj, comme l'a révélé ce dernier.

«En été, nous étudierons les solutions et déciderons»