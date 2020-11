Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman reçoit un énorme conseil pour janvier !

Publié le 12 novembre 2020 à 23h00 par La rédaction

Ancienne légende du FC Barcelone, Rivaldo a évoqué la situation de son ancien club suite à la blessure d'Ansu Fati, affirmant que les Blaugrana devaient impérativement se renforcer cet hiver pour espérer avoir une chance en Ligue des Champions.

Après un début de saison tonitruant, Ansu Fati a subi un gros coup d'arrêt en étant victime d'une blessure au genou gauche, le tenant éloigné pour environ quatre mois. Une situation difficile pour le FC Barcelone étant donné l'importance de l'international espagnol, à seulement 18 ans. Si les Blaugrana possèdent de nombreuses autres options, que ce soit Ousmane Dembélé, Pedri, Antoine Griezmann ou encore Konrad De La Fuente, Rivaldo, ancien attaquant du FC Barcelone, a envoyé un message à Ronald Koeman s'il veut garder un espoir de sacre en Ligue des Champions...

« La nécessité de rechercher un ou deux attaquants devient encore plus importante »