Mercato - Barcelone : Un très gros coup bouclé à 99% ?

Publié le 9 décembre 2021 à 19h00 par A.M.

Après l'élimination en Ligue des Champions, le FC Barcelone va devoir se renforcer cet hiver afin de se relancer. Dans cette optique, Ferran Torres semble proche de s'engager avec le Barça.

C'est désormais officiel. Lourdement battu sur la pelouse du Bayern Munich (0-3), le FC Barcelone est éliminé de la Ligue des Champions et sera reversé en Ligue Europa. Une terrible désillusion pour le club blaugrana qui n'a inscrit que deux buts lors des six matches de la phase de groupes de la C1. Par conséquent, le Barça cherchera à se renforcer dans le secteur offensif, dépeuplé cet été par les départs d'Antoine Griezmann et surtout de Lionel Messi. Memphis Depay et Luuk De Jong ne répondent pas aux attentes tandis qu'Ousmane Dembélé et Ansu Fati enchaînent les pépins musculaires, sans parler de Sergio Agüero dont la suite de la carrière est en suspens.

Ferran Torres, c'est quasiment fait ?

Dans cette optique, un nom revient avec insistance ces dernières semaines, à savoir Ferran Torres. L'attaquant espagnol aurait demandé à Pep Guardiola de le laisser quitter Manchester City cet hiver afin de rejoindre le FC Barcelone. Et selon les informations du journaliste espagnol Gerard Romero, l'arrivée de Ferran Torres serait même actée à 99%. Par conséquent, Xavi devrait pouvoir compter sur un premier renfort offensif afin de redresser la barre.