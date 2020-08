Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un recrutement impossible à cause… de Coutinho ?

Publié le 24 août 2020 à 0h15 par Th.B.

Dans les petits papiers de Ronald Koeman, Georginio Wijnaldum ne devrait pas déposer ses valises au FC Barcelone à cause de la clause insérée par Liverpool lors du transfert de Philippe Coutinho. Explications.

Fraîchement intronisé au poste d’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman aimerait mettre un accent néerlandais sur l’effectif du FC Barcelone. En ce sens, le coach du Barça aurait coché les noms de Donny Van de Beek, de Memphis Depay ainsi que de Georginio Wijnaldum. Le média néerlandais AD a d’ailleurs récemment révélé que Koeman aurait demandé au joueur de Liverpool de ne pas signer de prolongation de contrat avec le club de la Mersey, son bail expirant en juin 2021. En ce sens, son éventuel transfert au Barça à l’intersaison en serait simplifié. Mais les vieux démons dur club catalan ressurgissent.

Coutinho va faire tomber à l’eau l’opération Wijnaldum