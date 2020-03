Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau duel au sommet avec le Real Madrid ?

Publié le 25 mars 2020 à 6h00 par Th.B.

Intéressé par le profil de Dayot Upamecano depuis plusieurs semaines désormais, le FC Barcelone semblerait contraint de se frotter une nouvelle fois au Real Madrid pour une piste en marge d’un mercato avec le défenseur de Leipzig.

Lassé des problèmes de genou de Samuel Umtiti qui est diminué depuis la Coupe du monde en Russie en 2018, le FC Barcelone souhaiterait tourner la page avec le champion du monde tricolore qui pourrait être transféré cet été. Pour le remplacer, le Barça aurait coché entre autres les noms de deux défenseurs français pour succéder à leur compatriote, à savoir Aymeric Laporte et Dayot Upamecano. Pour l’international espoir, le FC Barcelone devrait avoir fort à faire puisque le Real Madrid aurait également fait irruption dans ce dossier.

Le Real Madrid sérieux pour Upamecano ?