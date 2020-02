Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait recalé un attaquant de Liga !

Publié le 14 février 2020 à 1h00 par La rédaction

L’attaquant de Levante Roger Marti aurait été proposé au FC Barcelone pour suppléer l’absence d’Ousmane Dembélé. Mais le club catalan aurait écarté cette piste.

Le FC Barcelone serait à la recherche d’un joker médical pour pallier la longue absence d’Ousmane Dembélé, écarté des terrains pour au moins 6 mois. Et plusieurs noms sont évoqués par la presse espagnole à l’instar de Loren Moron (Bétis), Willian José (Real Sociedad) ou encore Angel (Getafe). Et la liste s'est allongé un peu plus puisque ES Radio a fait part ce jeudi d’un intérêt du FC Barcelone pour Roger Marti qui évolue cette saison à Levante.

Roger Marti s’éloigne du FC Barcelone