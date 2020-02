Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’étau se resserrerait pour la succession de Dembélé !

Publié le 13 février 2020 à 20h30 par Th.B.

Le FC Barcelone scruterait le marché espagnol pour dénicher un joker médical après l’annonce de la durée de l’absence d’Ousmane Dembélé. Et alors que Loren semblait faire partie de la short-list de la direction blaugrana, la donne aurait changé désormais…

Mardi, Ousmane Dembélé se faisait opérer en Finlande à Turku après avoir contracté une rupture totale du biceps fémoral ces dernières semaines à l’entraînement avec le FC Barcelone. Alors que la durée de son indisponibilité dépasse le stade de cinq mois requis pour disposer de l'aval de la fédération espagnole pour un joker médical, le Barça est donc en mesure de recruter un nouvel attaquant pour pallier les six mois d’absence de Dembélé.

Loren et Willian José ne figureraient plus dans la short-list du Barça !