Mercato - Barcelone : Un gros danger se précise pour Lionel Messi !

Publié le 16 juillet 2020 à 8h30 par Th.B.

Alors qu’il aurait pris la décision de claquer la porte du FC Barcelone à l’issue de son contrat, à savoir en juin 2021, Lionel Messi ferait peur à Joan Laporta, ancien président et concurrent à la présidence du Barça. Explications.

Le 2 juillet dernier, Manu Carreño lâchait une véritable bombe au micro de la Cadena SER. Le journaliste du média espagnol assurait que Lionel Messi aurait pris une décision retentissante concernant son avenir. Certes, La Pulga n’a pas levé la clause lui permettant de quitter le Barça dès cet été, elle qui n’a pas caché son mécontentement au sujet des manières de sa direction au fil de la saison. Cependant, ses envies de départ n’en seraient pas moins fortes. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le capitaine du FC Barcelone ne prévoirait pas de rallonger son aventure catalane qui dure depuis 2000 et son arrivée en provenance de Rosario à La Masia . Et pour Joan Laporta, ancien président du FC Barcelone entre 2003 et 2010, le danger est bien réel pour Lionel Messi.

« Je crains qu'un mauvais choix de ce comité puisse entraîner une décision irréversible »