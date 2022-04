Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros coup à jouer avec un protégé de Jorge Mendes ?

Publié le 4 avril 2022 à 17h00 par Th.B.

Intéressé par le profil de Ruben Neves, le FC Barcelone aurait toutes ses chances dans l’opération recrutement du milieu de terrain de Wolverhampton puisque le Portugais serait emballé par le challenge blaugrana.

Et si le FC Barcelone venait à considérablement renforcer l’effectif de Xavi Hernandez au milieu de terrain lors de la prochaine intersaison ? À en croire les informations divulguées par plusieurs médias, Franck Kessié se serait mis d’accord pour gratuitement arriver au Barça cet été par le biais de son futur statut d’agent libre. Le milieu du Milan AC pourrait également être rejoint par Ruben Neves, bien que La Porteria affirmait dernièrement que le Portugais de Wolverhampton n’était plus une priorité du comité de direction blaugrana présidé par Joan Laporta.

Entre Ruven Neves et le Barça, ça match !