Mercato - Barcelone : Un énorme ménage se prépare au Barça !

Publié le 9 février 2022 à 23h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone voudrait se positionner sur le dossier Haaland, trois attaquants pourraient quitter le club : Memphis Depay, Luuk de Jong et Martin Braithwaite.

Très actif sur ce mercato hivernal avec quatre recrues, le FC Barcelone aurait déjà le marché estival en tête. Même si Xavi a vu son attaque se renforcer avec les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, le technicien espagnol souhaiterait se positionner sur le dossier Erling Haaland. Une arrivée potentielle du Norvégien qui amènerait donc à des départs au sein du club culé…

Memphis, De Jong et Braithwaite sur le départ