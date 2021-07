Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme indice lâché par le Barça pour l’avenir de Lionel Messi ?

Publié le 4 juillet 2021 à 18h10 par B.C.

Désormais libre de tout contrat, Lionel Messi dispute actuellement la Copa America avec l’Argentine. Malgré tout, le club culé continue de partager sur ses réseaux sociaux le parcours de l’attaquant avec sa sélection, une campagne de communication qui ne serait pas anodine.

Malgré le retour de Joan Laporta à la tête du FC Barcelone, Lionel Messi n’a toujours pas trouvé d’accord avec son club pour prolonger. Le contrat de l’international argentin a pris fin le 30 juin dernier, de quoi placer le Barça dans une situation délicate. En effet, le PSG s’intéresserait toujours au sextuple Ballon d’Or et aurait même dégainé une offre selon les informations du quotidien AS . Le FC Barcelone travaille pendant ce temps sur le nouveau contrat de Lionel Messi tout en essayant de contourner le problème du fair-play financier. L’Argentin reste de son côté focalisé sur la Copa America et enchaîne les prestations de haute de volée, permettant à sa sélection de se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Un parcours suivi de près par le FC Barcelone.

Le Barça confiant pour la prolongation de Messi ?