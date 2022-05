Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme dilemme avec Lewandowski !

Publié le 5 mai 2022 à 22h20 par La rédaction

Le Barça pourrait rapidement être confronté à un choix important concernant Robert Lewandowski. Explication.

Dans son édition de mercredi, le quotidien sportif espagnol AS affirme que Xavi aurait émis le souhait auprès du président Joan Laporta d’obtenir la signature de Kalidou Koulibaly, qui n’a plus qu’un an de contrat avec le Napoli. Un tel projet est-il crédible ?

Un deal XXL, oui, deux…

Compte tenu de la situation financière toujours précaire du club blaugrana, cette question apparaît aujourd’hui ouverte. Avec les moyens supplémentaires dont dispose le Barça, auxquels s’ajoutent une politique de rigueur budgétaire, l’opération Koulibaly apparaît possible, à partir du moment où le transfert tourne autour de 50 millions et même si le contrat du défenseur sénégalais sera très lourd pour le budget. En revanche, il apparaît très peu probable que Barcelone soit en mesure de financer à la fois les deals Lewandowski et Koulibaly. Si le club catalan avance ses pions sur le défenseur napolitain, cela pourrait donc vouloir dire qu’il renonce au buteur polonais du Bayern.