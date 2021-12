Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme danger se profile pour Xavi pour la succession d'Agüero !

Publié le 5 décembre 2021 à 21h30 par La rédaction

Face aux gros problèmes de santé de Sergio Agüero, le FC Barcelone se serait mis en quête d'un nouvel attaquant de pointe. Alors que les Blaugrana viseraient notamment Arthur Cabral, le Barça ne serait pas seul sur le dossier.

L'avenir de Sergio Agüero au plus haut niveau reste toujours aussi incertain. L'Argentin souffre d'une arythmie cardiaque et pourrait être contraint de mettre un terme à sa carrière selon certaines rumeurs. Par conséquent, les dirigeants du FC Barcelone s'activeraient en coulisses afin de pallier à la possible retraite d' El Kun . Dernièrement, le Barça a été annoncé comme étant très proche d'Arthur Cabral, étincelant avec le FC Bâle. Toutefois, le club catalan devrait faire face à une concurrence redoutable en provenance de Serie A pour le Brésilien...

La Fiorentina pense à Cabral pour remplacer Vlahovic