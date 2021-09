Foot Mercato - Barcelone- Mercato

Mercato - Barcelone : Laporta va boucler un autre dossier chaud !

Publié le 7 septembre 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que le contrat de Sergi Roberto expirera le 30 juin prochain, sa prolongation de contrat ne serait maintenant plus qu’une question de temps.

« Nous avons quelques héros avec Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets, et maintenant nous nous en rapprochons avec Sergi Roberto », a expliqué Joan Laporta ce lundi à la télévision catalane. Ce faisant, le président du FC Barcelone a confirmé que le joueur capable d’évoluer sur le flanc droit de la défense et au milieu est maintenant sur le point de parvenir à un accord pour diminuer son salaire, chose qui est la mission de Joan Laporta depuis sa prise de fonction tant la masse salariale du club catalan est colossale. Mais cet effort de Sergi Roberto ne sera pas sans quelque chose derrière…

Prolongation à venir pour Sergi Roberto !