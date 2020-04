Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier chaud bientôt bouclé par le Barça ?

Publié le 28 avril 2020 à 12h00 par B.C.

En discussions avec Marc-André ter Stegen depuis plusieurs mois déjà, le FC Barcelone serait proche d'un accord pour la prolongation du portier allemand.

C'est un dossier qui traîne en longueur pour le FC Barcelone. Alors que le contrat de Marc-André ter Stegen expirera en juin 2021, la direction catalane discute depuis plusieurs mois avec l'entourage de l'Allemand afin de parvenir à un accord pour une prolongation. Le portier de 27 ans est l'un des rares joueurs à être considéré comme un intransférable, au même titre que Lionel Messi. Ter Stegen en a conscience et attendrait donc un salaire correspondant à ce statut, et l'accord serait proche.

Ça avance pour la prolongation de ter Stegen

Malgré l'épidémie de coronavirus, le FC Barcelone et Marc-André ter Stegen continuent d'échanger régulièrement au sujet d'un nouveau contrat. Le dernier entretien remonterait à la semaine dernière et celui-ci aurait permis aux deux parties de se rapprocher d'un accord. Ainsi, une prolongation de quatre années assortie d'une belle revalorisation salariale serait envisagée. Le Barça n'a pas l'intention de changer de gardien à l'avenir et prévoirait donc de lui verser un juteux salaire permettant à ter Stegen d'être l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif. Un départ n'est donc pas à l'ordre du jour pour l'international allemand.