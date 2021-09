Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier brûlant est déjà réglé en interne !

Publié le 22 septembre 2021 à 19h10 par B.C.

Alors que les deux parties sont en discussion depuis plusieurs semaines, Sergi Roberto va bientôt prolonger son contrat avec le FC Barcelone.

Alors que le mercato estival n’a pas été de tout repos pour le FC Barcelone, avec notamment le départ de Lionel Messi, Joan Laporta se penche désormais sur les prolongations de certains de ses joueurs. Le président blaugrana souhaite notamment trouver un accord avec Ousmane Dembélé et Ansu Fati, tandis que le cas Sergi Roberto serait sur le point d’être réglé. D’après la presse espagnole, les deux parties souhaitent rapidement boucler la prolongation de l’international espagnol, engagé avec le Barça jusqu’en juin 2022. Et à en croire les dernières informations de Mundo Deportivo, cela ne serait plus qu’une question de temps avant l’officialisation.

Pour Sergi Roberto, c’est bouclé