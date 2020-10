Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ imminent pour Samuel Umtiti ? La réponse !

Publié le 5 octobre 2020 à 21h00 par B.C.

Alors que cette dernière journée de mercato s'annonce mouvementée, Samuel Umtiti ne fera pas parler de lui ce lundi. En effet, l'international français aurait clairement indiqué au FC Barcelone qu'il ne comptait pas partir.

En grande difficulté au FC Barcelone, Samuel Umtiti pourrait avoir du mal à s'imposer aux yeux de Ronald Koeman. Après des débuts flamboyants avec les Blaugrana , l'international français enchaîne les pépins physiques depuis le Mondial en 2018 et a logiquement perdu sa place en charnière centrale au profit de Clément Lenglet. Arrivé sur le banc du Barça cet été, Ronald Koeman s'est déjà séparé de nombreux joueurs, à l'instar de Luis Suarez et Ivan Rakitic, et souhaiterait s'attacher les services d'Eric Garcia, défenseur de Manchester City. De quoi placer Umtiti dans une situation inconfortable, mais cela ne l'inquiéterait pas.

Umtiti ne bougera pas ce lundi