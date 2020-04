Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un danger se profile pour ce coéquipier de Cristiano Ronaldo !

Publié le 12 avril 2020 à 7h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone pourrait se laisser tenter par l’option Federico Bernardeschi à l’intersaison, le Milan AC serait susceptible de chambouler les plans du club culé.

Cet hiver, un échange entre Ivan Rakitic et Federico Bernardeschi a été évoqué par la presse. Cependant, l’opération ne s’est pas matérialisée et le Croate et l’Italien sont respectivement restés au FC Barcelone et à la Juventus. Comme SPORT l’a révélé ces dernières heures, le Barça aurait rétabli les contacts avec l’ailier de la Juventus et ses représentants. De quoi ouvrir la porte à une éventuelle arrivée de l’international italien au FC Barcelone lors du prochain mercato. Néanmoins, un cador italien pourrait compromettre les plans blaugrana.

Le Milan capable de dégainer une offre ?