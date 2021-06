Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cadre de Koeman fracasse Bartomeu pour le départ de Suarez !

Publié le 11 juin 2021 à 1h00 par B.C.

Alors que Luis Suarez a été poussé vers la sortie par Josep Maria Bartomeu, Jordi Alba ne s’est pas montré tendre à l’égard de l’ancienne direction du FC Barcelone.

Désireux d’alléger la masse salariale du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu décidait l’été dernier de se séparer de certains cadres du vestiaire, à l’instar de Luis Suarez. L’Uruguayen n’était plus désiré par l’ancienne direction blaugrana et a été poussé vers la sortie, permettant à l’Atlético de le récupérer pour 7M€. Un choix payant pour Diego Simeone, puisque Luis Suarez a été l’un des artisans du sacre des Colchoneros en Liga, avec 21 buts inscrits. Interrogé sur le départ de l’attaquant dans l’émission El Larguero , Jordi Alba a été très critique à l’égard des anciens dirigeants du FC Barcelone.

« Cela ressemble à une blague »