Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un avenir au PSG pour Dembélé et Griezmann ?

Publié le 5 mars 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que le FC Barcelone ne lâcherait pas Neymar, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé pourraient bien faire le chemin inverse et filer au PSG.

Le feuilleton Neymar est reparti de plus belle. Après l’échec de l’été dernier, le FC Barcelone aurait bien l’intention de revenir à la charge. Toutefois, il va falloir trouver un plan pour réaliser cette opération et trouver un accord avec le PSG. C’est là qu’Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé pourraient intervenir.

Griezmann et Dembélé dans la balance ?

Pour faire revenir Neymar, le FC Barcelone réfléchirait à la marche à suivre. Et selon Deportes Cuatro, l’idée serait d’inclure Antoine Griezmann dans la balance. Toutefois, en interne, ce deal ne ferait pas forcément l’unanimité et certains préféreraient plutôt que Dembélé soit dans cette opération. Pas forcément en réussite à Barcelone, l’avenir des deux Français pourraient donc passer par le PSG.