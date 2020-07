Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un accord total pour Lautaro Martinez ?

Publié le 30 juillet 2020 à 5h30 par Th.B.

Conscient des retombées que son départ aurait pour l’Inter concernant son remplacement cet été, Lautaro Martinez aurait coupé la poire en deux. Le Barça ne semblant pas être en mesure de recruter l’Argentin lors de ce mercato, le joueur aurait repoussé son départ à 2021.

Avec le rêve Neymar, le FC Barcelone aurait fait de Lautaro Martinez le dossier prioritaire de son mercato estival. En effet, Luis Suarez (33 ans) risque de bientôt faire ses adieux au Camp Nou, étant contractuellement lié jusqu’en juin 2021 et intéressant des franchises de MLS. Néanmoins, en partie à cause de la crise financière engendrée par le Covid-19, le FC Barcelone ne pourrait pas lancer un offensive concrète pour Lautaro Martinez dont la clause libératoire est fixée à 111M€ dans son contrat avec l’Inter. Récemment, Josep Maria Bartomeu, président du FC Barcelone, a assuré à Mundo Deportivo que pendant la période sans football le club avait perdu 200M€. Le dossier Lautaro Martinez semble donc fortement compromis, et le principal intéressé le saurait bien.

Lautaro Martinez va arranger tout le monde