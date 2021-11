Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un accord imminent dans ce dossier brûlant de Xavi ?

Publié le 18 novembre 2021 à 1h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec le Barça, Gavi négocierait avec sa direction pour prolonger. Et à en croire la presse italienne, un accord serait tout proche d'être trouvé entre le FC Barcelone et la pépite de 17 ans.

Grand espoir du FC Barcelone, Gavi ne devrait pas faire ses valises de si tôt. Lié au club catalan jusqu'au 30 juin 2023, le crack de 17 ans devrait très bientôt parapher un nouveau bail. En effet, le club emmené par Xavi ne voudrait pas prendre le risque de voir Gavi partir dans un avenir proche. Ainsi, d'après les indiscrétions de Fabrizio Romano de ce mardi, le FC Barcelone compterait prolonger son numéro 30 jusqu'au 30 juin 2026 et insérer une clause libératoire XXL dans son contrat. Et alors que les deux parties seraient sur la même longueur d'ondes, le renouvellement de Gavi serait imminent.

Le Barça et Gavi tout proche d'un accord ?