Mercato - Barcelone : Grande nouvelle dans ce dossier brûlant de Laporta !

Publié le 17 novembre 2021 à 7h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a fait de sa prolongation une priorité, les choses commenceraient à avancer dans le bon sens pour le club catalan dans le dossier Gavi.

Après les prolongations de Pedri et Ansu Fati réglées lors des dernières semaines, Gavi pourrait très bientôt suivre leurs traces. À 17 ans, le milieu espagnol est l’une des belles satisfactions de ce début de saison du FC Barcelone, et c’est fort logiquement que le club catalan aimerait prolonger son contrat expirant le 30 juin 2023. Et visiblement, les choses commenceraient à bien avancer dans cette optique.

La prolongation de Gavi se précise !