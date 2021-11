Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour se venger du Barça, Leonardo va devoir batailler !

Publié le 18 novembre 2021 à 0h15 par A.M.

Alors que le PSG s'intéresserait au jeune Diego Almeida qui évolue au sein de La Masia du FC Barcelone, de nombreux clubs seraient également dans le coup.

Entre le FC Barcelone et le PSG, la guerre est déclarée sur le marché des transferts depuis plusieurs années. Et cela concerne notamment les jeunes joueurs. En effet, en 2015, les Parisiens ont profité de la sanction infligée par la FIFA au Barça pour récupérer Kays Ruiz-Atil tandis qu'en 2019, c'est Xavi Simons qui s'est engagé avec le club de la capitale. Cependant, le premier a fait le chemin inverse cet été tandis que le Néerlandais, dont le contrat au PSG s'achève en juin prochain, pourrait également faire son retour au Barça. Mais à Paris, on ne semble pas résigné puisque le jeune Diego Almeida (17 ans) serait suivi.

Plusieurs clubs sont intéressés par Diego Almeida