Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour l'avenir d'Umtiti ?

Publié le 29 avril 2021 à 7h30 par La rédaction

Plus titulaire depuis sa Coupe du monde remportée avec l’Equipe de France en 2018, Samuel Umtiti devrait quitter le FC Barcelone. Si le Zénith Saint-Pétersbourg le veut, l’intérêt n’est pas réciproque.

Les temps sont durs pour Samuel Umtiti au FC Barcelone. Autrefois titulaire inamovible aux côtés de Gerard Piqué, le Français enchaîne les blessures depuis la Coupe du monde en Russie. Cette saison, le défenseur central n’a disputé que 14 rencontres toutes compétitions confondues. Alors qu’il ne parvient pas à retrouver son niveau, il devrait quitter Barcelone.

Il préfère attendre d’autres offres