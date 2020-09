Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est relancé pour Memphis Depay !

Publié le 22 septembre 2020 à 11h00 par G.d.S.S. mis à jour le 22 septembre 2020 à 11h02

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités de Ronald Koeman au FC Barcelone, Memphis Depay aurait finalement été mis en stand-by par le club catalan qui ne devrait pas recruter l’attaquant de l’OL.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OL, Memphis Depay finira-t-il par rejoindre le FC Barcelone ? Le 15 septembre dernier, Jean-Michel Aulas avait jeté un gros froid sur ce dossier : « Le président du Barça (ndlr Josep Maria Bartomeu) m’a indiqué dès dimanche que le Barça souffrait beaucoup de la crise du Covid et n’avait pas la possibilité de faire une offre », avait indiqué le président de l’OL. Et il semblerait que cette tendance se précise plus que jamais pour Depay…

Barcelone met Depay de côté