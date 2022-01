Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Simeone a pris une décision fracassante pour Luis Suarez !

Publié le 12 janvier 2022 à 22h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Luis Suarez figurerait sur les tablettes de Xavi. Et heureusement pour le coach du FC Barcelone, l'Atlético de Madrid se préparerait déjà à une vie sans El Pistolero la saison prochaine. D'ailleurs, Diego Simeone étudierait même la possibilité de vendre Luis Suarez d'ici la fin du mois de janvier.

Après deux saisons de bons et loyaux services à l'Atlético de Madrid, Luis Suarez pourrait prendre le large et revenir sur ses pas. En effet, El Pistolero sera en fin de contrat le 30 juin et le FC Barcelone de Xavi souhaiterait profiter de la situation pour le rapatrier au Camp Nou en 2022. Mais qu'en pensent les Colchoneros de Diego Simeone ?

L'Atlético veut vendre Luis Suarez en janvier