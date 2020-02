Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién fait passer un message fort pour l’avenir de Messi !

Publié le 29 février 2020 à 15h00 par B.C.

Ce dimanche, Lionel Messi disputera son 43e Clasico face au Real Madrid. En conférence de presse, Quique Setién a avoué qu’il espérait que l’Argentin en dispute encore beaucoup sous le maillot du FC Barcelone.

Déjà dans la légende, Lionel Messi va un peu plus marquer l’histoire du FC Barcelone ce dimanche (21h00) en disputant son 43e Clasico face au Real Madrid, un record au sein du club catalan sur lequel est revenu Quique Setién en conférence de presse. Alors que l’avenir de Lionel Messi est l’objet de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois, l’entraîneur du Barça espère que l’Argentin aura l’occasion de disputer encore de nombreux Clasico avec son équipe.

« Nous serions ravis de voir Messi disputer 43 autres Clasico »