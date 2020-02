Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un intérêt pour Lautaro Martinez ? La réponse de Zidane

Publié le 29 février 2020 à 14h30 par T.M.

Alors que l’intérêt du FC Barcelone pour Lautaro Martinez est désormais connu de tous, le Real Madrid aurait aussi coché le nom du buteur de l’Inter Milan. Un dossier sur lequel Zinedine Zidane a d’ailleurs été interrogé.

Cet été, la clause libératoire de Lautaro Martinez sera de 111M€. Une somme qui ne refroidirait pas les prétendants du buteur de l’Inter Milan, annoncé comme l’un des meilleurs à son poste pour l’avenir. Ainsi, au FC Barcelone, on préparerait d’ores et déjà l’offensive, voyant en l’Argentin le successeur de Luis Suarez. Toutefois, la concurrence devrait être rude pour Lautaro Martinez. Alors que le PSG serait aussi sur le coup, du côté du Real Madrid, on pourrait bien faire de l’ombre au Barça en se mêlant à cette course pour l’attaquant de 22 ans.

« Il n’y a rien »