Mercato - Barcelone : Koeman sait à quoi s’attendre pour cet hiver !

Publié le 30 décembre 2020 à 23h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que Ronald Koeman souhaiterait absolument enrôler un nouveau défenseur central cet hiver, il se pourrait que la volonté de l’entraîneur du FC Barcelone ne soit pas satisfaite par sa direction.

Arrivé au FC Barcelone avec l’intention de renouveler en profondeur l’effectif du club catalan, Ronald Koeman n’a pas pu remplir pleinement son projet l’été dernier. Et pour cause, si plusieurs cadres ont quitté le Barça, à l’image d’Ivan Rakitic ou de Luis Suarez, les Blaugrana ne sont pas parvenus à combler leurs chantiers de recrutement. Ainsi, personne n’est venu renforcer l’attaque après le départ de celui qu’on surnomme El Pistolero à l’Atlético de Madrid. Personne n’a non plus été recruté en défense centrale pour pallier les blessures récurrentes de Samuel Umtiti, alors qu’Eric Garcia était annoncé avec insistance sur les tablettes du FC Barcelone. Et à en croire les derniers échos venus de l’autre côté des Pyrénées, Ronald Koeman risque de devoir prendre son mal en patience dans le chantier de sa charnière centrale…

En défense, ce sera Eric Garcia ou rien cet hiver !