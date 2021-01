Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman annonce la couleur pour le mercato !

Publié le 5 janvier 2021 à 22h30 par La rédaction

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes début janvier, Ronald Koeman a fait le point sur cette opportunité de renforcer l'effectif du FC Barcelone.

À la peine en championnat, Barcelone est forcément une équipe à surveiller sur le marché des transferts. Le Barça a plusieurs carences à pallier dans son effectif, que ce soit en défense centrale ou en attaque. D'ailleurs, dans ces deux secteurs, les noms d'Eric Garcia et de Memphis Depay reviennent avec insistance. A quoi faut-il alors s'attendre ? En conférence de presse ce mardi, Ronald Koeman a confirmé qu'il espérait voir des recrues rejoindre la Catalogne dans les prochains jours.

« Janvier est une opportunité d'améliorer son équipe »