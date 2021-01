Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur la bombe lâchée par Neymar sur Lionel Messi !

Publié le 5 janvier 2021 à 20h45 par T.M.

En marge de la rencontre du PSG face à Manchester United, Neymar avait fait une grande annonce sur Lionel Messi. Et le Brésilien ne rigolait visiblement pas sur ses intentions de rejouer avec l’Argentin.

Entre 2013 et 2017, Neymar et Lionel Messi ont formé un incroyable duo au FC Barcelone. Alors que cette association s’est brisée suite au départ du Brésilien pour le PSG, ce dernier semble nostalgique. En effet, il y a quelques jours, Neymar avait lâché une énorme bombe qui a fait réagir tout le monde puisqu’il a exprimé clairement ses envies de rejouer rapidement avec Messi : « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ».

« Neymar ne rigolait pas »