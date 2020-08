Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Des négociations secrètes dans ce dossier XXL ?

Publié le 9 août 2020 à 7h00 par D.M.

Ancien directeur sportif du FC Barcelone, Ariedo Breida a confirmé des discussions entre le club catalan et l’Inter pour tenter de trouver un accord dans le dossier Lautaro Martinez.

La presse espagnole indique depuis plusieurs mois que le FC Barcelone souhaite mettre la main sur Lautaro Martinez. Mais le club catalan, en grande difficulté financière, ne parvient pas à trouver un accord avec l’Inter. Interrogé sur ce dossier, le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu avait indiqué que les négociations étaient, pour l’heure, gelées. Un dossier qui s'annonce compliqué puisque, ce samedi, l’agent de Lautaro Martinez a laissé entendre que son joueur devrait rester à l’Inter la saison prochaine : « Lautaro a encore trois années de contrat avec l’Inter et il est très heureux là où il est. Son transfert au Barça est plus un argument des médias, qu’un véritable dossier »

« Le Barça négocie avec l'Inter pour trouver un accord »