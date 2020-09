Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rendez-vous en janvier pour le départ de Luis Suarez ?

Publié le 21 septembre 2020 à 5h30 par T.M.

Poussé vers la sortie par Ronald Koeman, Luis Suarez pourrait finalement attendre quelques mois supplémentaires avant de quitter le FC Barcelone.

Dans la révolution souhaitée par le FC Barcelone, plusieurs joueurs ont été poussés vers la sortie par Ronald Koeman. Ivan Rakitic déjà parti au FC Séville, Arturo Vidal se dirigeant vers l’Inter Milan, c’est désormais Luis Suarez qui retient toute l’attention. N’entrant pas dans les plans du Néerlandais, le Pistolero a été prié de se trouver un nouveau club. Dernièrement, l’Uruguayen a notamment été envoyé avec insistance vers la Juventus. Et alors que Luis Suarez a même entamé les démarches pour obtenir la nationalité italienne, l’arrivée de Suarez à Turin serait loin d’être gagnée. Et elle pourrait même être remise à plus tard.

Un départ cet hiver ?