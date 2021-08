Foot - Mercato - Manchester City

Mercato : Barcelone, Real Madrid… Terrible annonce pour Harry Kane !

Publié le 3 août 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que Tottenham ne serait actuellement ouvert qu’à une vente d’Harry Kane à l’étranger, aucun club ne serait en mesure de le recruter.

Il n’y a désormais plus de place au doute, Harry Kane souhaite bel et bien quitter Tottenham. Cela était annoncé depuis maintenant plusieurs semaines, et la tendance s’est plus que jamais matérialisée ce lundi puisque le buteur de 28 ans a séché la reprise de l’entraînement avec le club londonien. Pour autant, le joueur des Three Lions est encore loin d’avoir quitter les Spurs dans la mesure où ces derniers ne voudrait pas le vendre à un autre club de Premier League, et ce alors que Manchester City est annoncé avec insistance sur ses traces. Problème, aucun club étranger ne serait en mesure d’enrôler Harry Kane pour l’heure.

Le Barça et le Real Madrid ne sont plus des options pour Harry Kane