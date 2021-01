Foot - Mercato

Mercato : Barcelone, Real Madrid… Le prochain club de Haaland serait…

Publié le 19 janvier 2021 à 6h00 par Th.B.

En pleine bourre depuis son arrivée au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland est annoncé sur le départ en marge de l’été prochain bien que les dirigeants du club allemand refuseraient catégoriquement de le laisser partir. Et Chelsea pourrait bien prendre de vitesse le FC Barcelone et le Real Madrid.

Avec ses 35 buts en 35 apparitions sous le maillot du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland a clairement franchi un pallier depuis son arrivée chez le cador de Bundesliga en janvier 2020. À tout juste 20 ans, l’attaquant norvégien qui dispose également du statut d’international, dispose d’une énorme cote sur le marché des transferts. À en croire les informations qui circulent depuis des mois, une bataille royale aurait déjà lieu en coulisse pour Haaland. Du Real Madrid au FC Barcelone en passant par Manchester City et le PSG, Erling Braut Haaland est annoncé partout. Cependant, Chelsea pourrait bien être l’heureux gagnant de cette opération XXL.

Chelsea devrait doubler la concurrence pour Haaland !