Mercato - Barcelone : Quique Setién reçoit le feu vert dans ce dossier à 10M€ !

Publié le 13 février 2020 à 1h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone s’intéresserait à Angel Rodriguez après la blessure d’Ousmane Dembélé, le président de Getafe a confié qu’il ne s’opposerait pas au départ de son joueur en Catalogne.

Malgré la blessure de Luis Suarez, le FC Barcelone a décidé de ne recruter aucun attaquant lors du mercato hivernal, mais le club devrait revenir sur sa décision dans les prochains jours. En effet, Ousmane Dembélé sera absent jusqu’à la fin de la saison, donnant ainsi l’opportunité au Barça de récupérer un joueur en tant que joker médical. Parmi les cibles, on retrouverait notamment Angel Rodriguez. L’attaquant de Getafe a l’avantage d’être bien moins cher que les autres pistes avec sa clause libératoire de 10M€, et Ángel Torres, président de Getafe, explique qu’il est prêt à faciliter l’arrivée de son joueur au FC Barcelone.

« Je ne peux pas refuser à un garçon de rejoindre une grande équipe comme le Barça »