Mercato - Barcelone : Cet attaquant de Liga qui répond à l’intérêt du Barça !

Publié le 12 février 2020 à 23h00 par A.M.

Parmi les pistes évoquées pour remplacer Ousmane Dembélé, blessé jusqu’à la fin de la saison, le nom d’Angel Rodriguez a régulièrement été cité. Mais ce dernier assure qu’il n’y a rien pour le moment.

La quête d’un nouvel attaquant prend du plomb dans l’aile pour le FC Barcelone. En effet, suite à la blessure d’Ousmane Dembélé, qui s’ajoute à celle de Luis Suarez, le club blaugrana a décidé de recruter un joker médical. D’ailleurs le Barça peut officiellement recruter après avoir annoncé la durée de l’indisponibilité de l’ailier français, absent six mois. Et alors que de nombreux noms circulent, celui d’Angel Rodriguez a rapidement fait parler. Toutefois, l’attaquant de Getafe a fait taire les rumeurs concernant un éventuel départ.

«Il n’y a rien pour le moment»