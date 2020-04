Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setien pourrait avoir gain de cause pour Coutinho !

Publié le 30 avril 2020 à 4h45 par T.M.

Quique Setien l’avait assuré, il comptait sur Philippe Coutinho pour la saison à venir. Un désir qui pourrait bien être réalité.

A quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Philippe Coutinho ? Actuellement prêté au Bayern Munich, le Brésilien ne restera pas en Bavière. Un retour au FC Barcelone se profile donc. Mais pour combien de temps ? En effet, de plus en plus, il est question d’un possible départ de Coutinho, notamment vers la Premier League où Chelsea et Everton seraient intéressés. L’aventure de Coutinho en Catalogne pourrait donc prochainement se terminer, mais le milieu de terrain peut compter sur un soutien de poids en la personne de Quique Setien. L’entraîneur du Barça apprécie Coutinho et les deux hommes pourraient bien se côtoyer d’ici quelques mois.

Une seconde chance pour Coutinho ?