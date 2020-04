Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quel prix pour Samuel Umtiti ?

Publié le 1 avril 2020 à 4h10 par La rédaction

Samuel Umtiti sera mis sur le marché en vue du mercato estival. Mais à quel prix ? Analyse.

Depuis plusieurs semaines, les médias catalans affirment que Samuel Umtiti étaient mis sur le marché par Barcelone en vue de la fin de saison. Comme le10sport.com l’a analysé précédemment, cela apparaît tout à fait logique. L’an dernier déjà, Umtiti avait été placé sur la liste des transferts, il est logique qu’il en aille de même cette saison, surtout à un moment où le club doit dégraisser son effectif pour être en mesurer de finaliser une ou deux signatures XXL en attaque.

Le même prix que l’an dernier ?

Ces dernières heures, le journaliste italien Nicolo Schira a confirmé que le Barça était vendeur d’Umtiti en juin. Il ajoute que le club catalan serait parti sur une base de prix de 50 millions d’euros. Le montant de 50 millions d’euros était effectivement le prix plancher fixé par Barcelone l’an dernier, alors qu’Arsenal et Manchester United avaient pris position. Il reste malgré tout peu probable que le Barça reste sur cette gamme de tarif, alors que le contrat d’Umtiti a été amorti sur une année de plus, que son statut de champion du monde joue moins et qu’il n’a pas disputé l’intégralité des matches comme titulaire. Le prix d’Umtiti devrait plus probablement se situer entre 30 et 40 millions.