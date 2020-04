Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé bien parti pour exploser un record !

Publié le 1 avril 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Si le Real Madrid parvenait à concrétiser son intérêt et à trouver un accord avec le PSG pour un transfert de Kylian Mbappé, cette opération pourrait largement surclasser le record de dépense.

Lors du mercato estival 2017, le PSG frappait un coup légendaire sur le marché des transferts en payant la clause libératoire de Neymar au FC Barcelone, à hauteur de 222M€. L’attaquant brésilien est donc devenu ce jour-là, et de très loin, le joueur le plus cher de l’histoire du marché des transferts. Mais Neymar pourrait finalement être dépassé dans un avenir proche par l’un de ses compères du PSG, un certain… Kylian Mbappé !

Mbappé promis à un transfert de légende au Real ?

En effet, le Real Madrid serait toujours autant déterminé à recruter Kylian Mbappé le plus rapidement possible, et le jeune phénomène français du PSG ne semble pas fermé à cette idée. En clair, tôt ou tard, Mbappé pourrait bien finir par rallier le club merengue. Mais étant donné ses performances XXL au PSG, son jeune âge et son statut de champion du Monde, Mbappé pourrait bien atteindre au minimum la barre symbolique des 230M€ sur le marché des transferts. Ce qui surclasserait donc le transfert de Neymar…